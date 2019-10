Homem é detido por manter aves silvestres presas em Manaus

Cerca de três espécies de pássaros estavam presas | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem de 56 anos, foi detido na noite desta quarta-feira (16), por manter em cativeiro cerca de 21 pássaros silvestres. A apreensão do suspeito e das aves, aconteceu por volta das 14h, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital.

De acordo com o tenente Tiago Ribeiro, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), que esteve na frente da operação, a equipe recebeu denúncias anônimas que os ajudaram até o local onde as aves eram mantidas em gaiolas.

“Quando chegamos no local, o rapaz, que se intitulou proprietário dos pássaros, nos apresentou licença ambiental que o permitia ter os bichos, mas durante as diligencias, percebemos que alguns pássaros não tinham a anilhas do órgão ambiental, que dá legalidade para a criação das aves”, explicou o tenente.

A aves serão checadas pelo IBAMA | Foto: Reprodução

O suspeito não conseguia explicar a origem dos pássaros que tinham a mais. Ainda no local, foram encontradas armadilhas para capturar aves. O homem e os animais foram apreendidos e encaminhado a Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), onde foram apresentados.

A delegada titular da Dema, Carla Biaggi, contou sobre o trabalho dos militares para capturar o suspeito e a investigação que será realizada pela especializada.

”Nós detectamos a incompatibilidade entre algumas espécies e o documento, mas ainda assim, o autor diz estar tudo regularizado e nega o crime. Mas mesmo assim nossa equipe irá trabalhar para descobrir como essas aves foram capturadas", disse a titular.

O infrator assinou um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), por manter os animais silvestres em cativeiro. Já as aves serão encaminhadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), onde serão checadas individualmente para regularizar as anilhas.