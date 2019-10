Vídeo: criminosos decapitam mãe e filho e escrevem ‘CV’ com sangue

Manaus - A líder comunitária Dulcinéia Ferreira Lima Ramos, de 51 anos, o filho dela, Yuri Lima Ramos, de 19 anos, e outro homem identificado apenas como Matheus foram encontrados mortos no início da manhã desta quinta-feira (17), na comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram amarradas, torturadas e decapitadas. Uma quarta pessoa de 34 anos também foi torturada, mas sobreviveu e foi levada para o hospital.

Segundo informações do tenente Francisco Batista, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), aproximadamente 20 homens chegaram ao local em carros a procura do trio. Eles estavam armados com pistolas, fuzil e terçados.

"As vítimas foram amarradas, torturadas e mortas por arma branca. Dulcinéia e Matheus foram decapitados. Já o Yuri foi degolado. O atendimento da ocorrência aconteceu ainda na madrugada, mas, a princípio, não achamos o local. No início da manhã fomos acionados e localizamos os três corpos. Não temos informações sobre o motivo do triplo homicídio", explicou o tenente Francisco Batista.

Os criminosos escreveram com sangue a sigla "CV" nas janelas

Durante a ação, um técnico em refrigeração, de 34 anos, teve o imóvel invadido pelos suspeitos. Ele foi agredido pelos criminosos e encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os móveis da casa da vítima ficaram revirados. Antes de deixarem a residência do técnico em refrigeração, uma janela e uma geladeira foram pichados com a sigla "CV", com sangue das vítimas. A facção criminosa Comando Vermelho vem dominando algumas áreas de invasões na Zona Norte da capital amazonense.

No local, um dos moradores, que reside há quatro anos na comunidade, contou à reportagem do Portal EM TEMPO , que Dulcinéia, Yuri e Matheus fazem parte de uma milícia na comunidade.

Segundo testemunhas, mais de 20 homens participaram do crime

Segundo o morador, que preferiu não se identificar por medo de represálias, Dulcinéia era da facção criminosa Família do Norte (FDN) e cobrava taxas das vendas dos terrenos. Ela teria sido morta por vender dois terrenos de um policial da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

"Dulcinéia cobrava os impostos e as vendas dos terrenos e repassava ao grupo da FDN. Após ela vender dois terrenos de um policial da Rocam, o proprietário passou a ameaçá-la e afirmou que iria matá-la e quem estivesse envolvida com ela. Quero enfatizar que na comunidade também moram pessoas de bem, que trabalham dignamente, porém, há pessoas envolvidas em facções. Não posso falar muito e nem mencionar o nome do policial. Nós somos monitorados", disse o morador à reportagem.

A perícia esteve no local

Envolvida na morte do marido

Uma fonte policial revelou ao Portal EM TEMPO que Dulcinéia está envolvida na morte do próprio marido, o cacique Francisco de Souza Pereira , de 53 anos. Ele foi morto com quatro tiros no dia 27 de fevereiro, após ter a casa invadida por criminosos. O crime ocorreu na comunidade indígena Urucaia, também na Zona Norte.

Ainda segundo a fonte policial, Yuri, filho de Dulcinéia, era pistoleiro da FDN. Já Matheus era o responsável pela distribuição de drogas na região. Os dois homens foram os executores da morte do cacique.

O trio, conforme a polícia, fazia parte da Família do Norte

Investigação

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local levantando as primeiras informações. Uma perna-manca, que estava suja de sangue, foi recolhida e deve ajudar nas análises de digitais.

A motivação do triplo homicídio ainda é desconhecida pela DEHS. O caso será investigado pela especializada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Apesar do intenso tráfico de drogas e da briga entre o Comando Vermelho e a Família do Norte, a polícia acredita que a sigla do CV foi deixada para confundir as investigações e atribuir as mortes a brigas de facções criminosas.

