Vídeo mostra mãe e filho sendo interrogados por criminosos do CV

Manaus - Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Dulcinéia Ferreira Lima Ramos, de 51 anos, conhecida como "Baiana", e o filho dela, Yuri Lima Ramos, de 19 anos, sendo interrogados por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) , antes de serem assassinados. Outro homem, identificado apenas como "Matheus", foi decapitado juntamente com a mulher, apontada como líder comunitária e integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

O trio foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (17), na comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Os criminosos questionam a mulher sobre o paradeiro de algumas armas. Um dos homens ameaça colocar uma granada dentro da boca de Dulcinéia. Outro diz: "Nós somos Comando Vermelho, c******, do 'Mano G', filha da p***. Um terceiro integrante comenta: "Chega logo", dando entender que uma pessoa ligada ao grupo esteja indo para o local.

Com rosto machucado e sujo de barro, Dulcinéia afirma que os armamentos foram levados por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), por volta e 1h. Ao lado dela, o filho também é alvo de torturas.

"Mano G"

Gelson Carnaúba, que é citado no vídeo, é um dos líderes do Comando Vermelho (CV). Ele foi um dos criadores da Família do Norte (FDN), ao lado de João Pinto Carioca, o "João Brsnco", e José Roberto Barbosa Fernandes, o "Zé Roberto da Compensa".

Entretanto, ele saiu da FDN e se aliou ao CV após ser acusado de traição. Atualmente, os três narcotraficantes cumprem pena em regime fechado em unidades prisionais de segurança máxima do país.

Porém, ao que tudo indica, o muro dos presídios não os impedem de ordenar a morte de rivais nas ruas de Manaus. FDN e CV travam uma guerra pelo domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

Veja o vídeo: