Polícia prende dono de armazém frigorífico por furto de energia

Manaus - Policiais civis da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), em ação conjunta com peritos do Instituto de Criminalísticas (IC) e servidores da concessionária Amazonas Energia, realizaram na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 10h, inspeção em um armazém frigorífico, localizado na rua 10, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, que resultou na prisão, em flagrante, do proprietário do estabelecimento, identificado como Luiz Cavalcante de Lima, 30, por furto de energia elétrica.

De acordo com o titular da DECFS, delegado Paulo Benelli, que coordenou a ação policial, a inspeção foi acompanhada pelo dono do estabelecimento. Na ocasião, foram identificadas ligações irregulares de energia no frigorífico que causou o prejuízo estimado em R$ 9.189 mil à concessionária de energia.



“Na ação, foi identificado um desvio no ramal de entrada de três fases sem passar pelo medidor, sendo controlado por um disjuntor na parte interna do imóvel. Diante desse fato, o proprietário do estabelecimento recebeu voz de prisão”, explicou o delegado



Flagrante

Conduzido à sede da DECFS, Luiz foi autuado em flagrante por furto. Ao término dos procedimentos cabíveis, o indivíduo foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 3 mil. Ele irá responder ao processo em liberdade.





Com informações da assessoria*