Após triplo homicídio, rastro de sangue é deixado em Manaus

Manaus - Três homens, ainda não identificados, foram executados a tiros na noite desta quinta-feira (17). As mortes aconteceram entre 20h e 21h em pontos das zonas Oeste e Sul de Manaus. O primeiro caso foi no Beco Planalto e o segundo na avenida Marques da Silveira, ambos no bairro São Francisco. O mais recente ocorreu dentro de um carro do transporte particular por aplicativo, no Porto do São Raimundo.

Os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para as ocorrências na Zona Sul após o recebimento de denúncias alertando sobre disparos de arma de fogo na área.

| Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Nós tentamos coletar informações com os populares, mas todo mundo tem medo de falar, medo de ser o novo alvo", disse um policial, que preferiu não se identificar.



São Raimundo

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros durante emboscada, quando estava em um carro de transporte por aplicativo junto com outro homem, também não identificado, que sobreviveu ao atentado. O crime ocorreu no Porto do São Raimundo.

Segundo informações repassadas pelo motorista de aplicativo aos policiais da 5ª Cicom, os dois clientes haviam solicitado o transporte no bairro Centro, Zona Sul da cidade.

Ocorrência no São Raimundo foi atendida por PMs da 5ª Cicom | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Primeiro a corrida foi para a Ponta Negra e depois foram ao Porto do São Raimundo, ambos na Zona Oeste, onde foram bloqueados por um carro, com homens não identificados. Pediram para o condutor sair e dispararam diversas vezes contra os dois passageiros", disse um policial, que preferiu não se identificar.

Um dos homens dentro do carro sobreviveu e foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminharam para uma unidade hospitalar.

Em todos os casos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a análise nas cenas dos crimes e, em seguida, os corpos foram removidos por funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigarão os crimes.

