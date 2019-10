Rocam prende cadeirante com espingarda e munições, em Manaus

O homem foi levado para o 6ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus – O cadeirante Paulo Henrique Verás da Silva, de 25 anos, foi preso na noite de quinta-feira (17), com uma espingarda calibre 28 e munições, na rua 2, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A prisão aconteceu por volta das 21h. Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia de Choque – Ronda Ostensiva Cândido Mariano (2º BPCHQ/Rocam) receberam uma denúncia anônima informando que um cadeirante, trajando camisa escura e bermuda jeans, estava em posse de uma arma de fogo.

Ao chegar no referido endereço, a equipe policial encontrou com o suspeito uma espingarda calibre 28 com sete munições deflagradas e duas intactas.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.