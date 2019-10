Vídeo: criminosos da FDN torturam integrante do CV, em Manaus

Manaus - Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp, na noite de quinta-feira (17), mostra um jovem sendo torturado por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

O homem, conforme relatos, seria o que foi assassinado dentro de um carro no Porto do São Raimundo , Zona Oeste de Manaus. Entretanto, a polícia informou que já teve acesso ao vídeo, mas as caraterísticas do homem que aparece nas imagens são diferentes do que foi morto no São Raimundo. Outra hipótese é que seria uma das vítimas dos crimes no São Francisco , na Zona Sul, porém, a polícia também não confirma.

Uma fonte policial relatou à reportagem que o homem do vídeo pode ter sido morto pelos criminosos e o corpo ainda não foi encontrado.

Vídeo

O vídeo tem 43 segundos. Nas imagens, os criminosos amarram o jovem e fazem várias perguntas. Vocês mataram quantos? Questiona um dos suspeitos, o rapaz responde “Não foi eu que matei não, mano”.

Outro suspeito fala para jovem que ele tem que morrer como homem, pois é criminoso. Nas imagens, os assassinos ainda debocham do Comando Vermelho (CV), facção rival. “CV do c******”.

Rastro de sangue

Após o triplo homicídio na comunidade Itaporanga , na Zona Norte da cidade, na manhã de quinta (17), vários crimes foram registrados na capital amazonense.

Veja o vídeo: