'Tribunal do Crime': homem é morto a terçadadas no Jorge Teixeira

Manaus - Com vários golpes de terçado nos braços, pernas e pescoço, o corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (18), no ramal Chico Mendes, situado na Estrada do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital amazonense.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma moradora idosa, que passava pelo ramal, por volta das 10h, avistou o corpo. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência inicialmente.

Os moradores da área não reconheceram a vítima. Um terçado usado no crime foi encontrado jogado em uma área de vegetação e recolhido para análises das digitais deixadas no objeto.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem teve as mãos e pernas amarradas com presilhas de plástico, além de uma camisa para reforçar a amarração.

O homem apresentava várias lesões de golpes de terçado nas pernas, nos braços e um corte profundo no pescoço. Conforme a polícia, o autor do crime tinha a intenção de decapitar a vítima, mas não conseguiu o feito.

Sem qualquer tipo de documentação, a única característica na vítima é uma tatuagem no formato de "Fênix" no tórax. O homem vestia camisa e bermuda na cor preta.

A Polícia Civil descartou que o crime esteja relacionado a um vídeo compartilhado nas redes sociais, em que aparecem seis pessoas sendo interrogadas no " Tribunal do Crime ".

Entre as vítimas, está a líder comunitária Dulcinéia Ferreira Lima Ramos, de 51 anos, conhecida como "Baiana". Ela foi encontrada decapitada na manhã dessa quinta-feira( 17), na comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

Outros dois homens, Yuri Lima Barros, de 19 anos - apontado como pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN) e filho de Dulcinéia - e Mateus Juventino Carvalho, de 20 anos, também foram mortos pelo grupo que se intitulou como seguidores do narcotraficante Gelson Carnaúba, o "Mano G", um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a polícia, não há informações sobre o paradeiro das outras quatro pessoas que estavam no "Tribunal do Crime".

O corpo do homem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.