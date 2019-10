Relembre os crimes históricos que chocaram Manaus

Manaus - Nestes 350 anos de história, nem tudo foram flores. Alguns ocorridos mancharam a história da cidade de Manaus e levaram nosso nome Brasil afora. Infelizmente, não de uma maneira positiva. Vamos relembrar alguns dos crimes que aconteceram por aqui e que chocaram o país.

Irmãos Souza

Esse caso repercutiu nacional e internacionalmente, tendo direito até a série na provedora Netflix. Tudo começou quando o político e apresentador de televisão, Wallace Souza, foi acusado de comandar o crime organizado no Amazonas, ao assassinar traficantes e viciados em drogas para exibir os casos no programa Canal Livre, apresentado por ele e exibido inicialmente pela então TV Rio Negro (atual TV Bandeirantes Amazonas).

O ex-deputado estadual Wallace Souza apresentava o programa Canal Livre. | Foto: Reprodução Web

Wallace Souza era investigado pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas, ameaça a testemunhas e porte ilegal de armas. Ele e os irmãos foram acusados de associação ao tráfico e de mandar matar traficantes adversários apenas para mostrar no programa de TV para aumentar a audiência e liderarem o crime organizado no Amazonas.

No dia 1º de outubro de 2009, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou a sessão de cassação do mandato de Wallace Souza. Os parlamentares cassaram os direitos políticos de Souza em votação secreta, 16 votos a favor da perda de mandato, quatro votos contra e três abstenções.

Wallace teve a prisão preventiva decretada no dia 5 de outubro, por associação ao tráfico. Após quatro dias foragido, Wallace se entregou à polícia, em 9 de outubro. Mesmo sem ter curso superior, foi levado para uma cela especial no 1º Batalhão da Polícia de Choque, localizado no quilômetro 17 da AM 010. A polícia temia pela sua segurança.

No dia 7 de julho, o juiz responsável pela investigação do "Caso Wallace", Mauro Antony, declarou que o processo estava perto de chegar ao fim. Até aquela data, foram ouvidos 12 réus e testemunhas de defesa. Mauro Antony esperava encerrar o caso em dezembro daquele ano, mas Wallace Souza morreu às 16h do dia 27 de julho de 2010 após sofrer uma parada cardíaca.

Caso envolvendo o deputado Wallace Souza rendeu a série "Bandidos na TV', na Netflix. | Foto: Reprodução Web

No dia 31 de maio de 2019 estreou a série “Bandidos na TV” (em inglês, “Killer Ratings”), inspirada na história do deputado. Menos de duas semanas depois de sua estreia, a série já estava entre as 10 mais vistas no Reino Unido e Irlanda.

Chacina de 2017

O ano de 2017 foi marcante para o sistema prisional do Amazonas. No dia 2 de janeiro, uma guerra entre duas facções rivais terminou com 56 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compaj. No dia 26 de maio do mesmo ano, outro massacre resultou em mais 55 vítimas, desta vez fruto da disputa entre presos de uma mesma facção. Juntos, os dois massacres resultaram na morte de 111 detentos.

Manifestação de familiares de detentos por causa da rebelião e chacina que ocorreu dentro das dependências do Compaj. | Foto: Josemar Antunes

Essa rebelião do dia 2 de janeiro foi a segunda rebelião mais letal da história do sistema prisional brasileiro, ficando atrás apenas do Massacre do Carandiru, ocorrido em São Paulo em 1992, onde 111 presos foram assassinados pelas tropas da Polícia.

Dos 55 mortos do massacre de maio de 2017 dentro de presídios de Manaus, 22 eram presos provisórios e ainda aguardavam julgamento, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

Esta foi a segunda rebelião mais letal da história do sistema prisional brasileiro. | Foto: Reprodução Web

Em dezembro de 2017, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) concluiu, em uma investigação do caso, que uma série de falhas contribuiu para a rebelião ter acontecido. Foram elas:

Falta de uma comunicação rápida entre a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária, que já tinha recebido denúncias de que presos planejavam fazer uma rebelião e fugir; Acúmulo de processos: um juiz da Vara de Execuções Penais cuidava de mais de 17 mil processos por ano e concedia benefícios desiguais aos detentos; Erros do próprio Ministério Público, que designou apenas dois promotores para cuidar de 17 mil processos e fiscalizar oito presídios; Falhas da direção da penitenciária, que dava regalias para os presos.

No início deste mês, no dia 1º de outubro de 2019, começaram os interrogatórios dos réus acusados de participação na chacina de janeiro de 2017, no Compaj. Em audiência, nove réus foram ouvidos.

A Ação Penal começou com 213 réus, porém sete morreram durante a instrução e, agora, 206 respondem pela autoria de 56 homicídios qualificados; seis tentativas de homicídio; 46 vilipêndios de cadáveres; tortura em 26 vítimas e organização criminosa.

Filha mata a mãe com 109 facadas

Um homicídio ocorrido na manhã do dia 23 de junho de 2012 chocou o país pelo nível de brutalidade. Uma mulher foi encontrada morta, por um dos genros, na residência em que morava com a filha. Segundo médicos legistas do Instituto Médico Legal (IML), a vítima apresentou 109 perfurações pelo corpo.

Giselle Lima da Silva matou a mãe com 109 facadas. | Foto: Reprodução Web

O crime ocorreu na Rua I, Comunidade Bairro Novo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A acusada de cometer o crime é a filha da vítima, Giselle Lima da Silva, à época com 28 anos de idade.

Durantes as investigações, Giselle chegou a afirmar que ela e seu filho foram mantidos em cárcere privado por um homem encapuzado que teria cometido o crime. Porém, mais tarde, o advogado de defesa orientou a acusada a admitir a culpa.

Giselle teria matado a mãe porque esta não lhe deu dinheiro para comprar mais droga. A ré afirmou que não lembrava de muita coisa porque estava usando entorpecentes há quatro dias. Disse ainda que sua mãe não a amava, que nunca a ajudou e chegou a ser expulsa de casa com seus filhos. Ela disse ainda que discutia frequentemente com a mãe que não aceitava que Giselle fosse usuária de drogas.

Crime teria acontecido por conta do vício em drogas. | Foto: Reprodução Web

Após confessar matar a mãe com 109 facadas, em junho de 2012, a dona de casa foi condenada a 20 anos e seis meses de prisão, em maio de 2013. Giselle foi sentenciada a cumprir em regime fechado. O julgamento foi marcado pela comoção dos familiares da vítima e a frieza da ré.

Caso Belota

Outro crime que ganhou grande repercussão foi o " Caso Belota ”, que ocorreu no dia 21 de janeiro de 2013. Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Ruan Pablo Bruno Cláudio Magalhães foram apontados como assassinos de Maria Gracilene Roberto Belota, de 55 anos, Gabriela Belota, de 26 anos e Roberval Roberto de Brito, de 63 anos.

Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Ruan Pablo Bruno Cláudio Magalhães foram condenados pelo crime. | Foto: Ione Moreno

Os três autores do crime e condenados pela Justiça do Amazonas continuam presos no Centro de Detenção Provisória Masculino II, localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), no mesmo presídio onde o ex-governador José Melo encontra-se preso.

Jimmy Robert mandou matar o pai, a tia e a prima para ficar com a herança. Na época, a empregada doméstica da família encontrou os corpos de Maria Gracilene Roberto Belota, Gabriela Belota e o cachorro da família, da raça Yorkshire, que estava pendurado próximo da cama de uma das vítimas, dentro de um apartamento no condomínio Parque Solimões, no bairro da Raiz.

A princípio, a polícia disse à imprensa que o crime tinha características de latrocínio. Porém, a dedução foi descartada após a Polícia Militar (PM) encontrar, no mesmo dia, o corpo de Roberval Roberto de Brito, no bairro São Raimundo, Zona Centro-Oeste da Capital.

Jimmy, Roberval, Maria Gracilene e Gabriela aparecem juntos em foto em festa de Revéillon. | Foto: Reprodução/TV Amazonas

O delegado Divanilson Cavalcanti, que era titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), presidiu as investigações em torno do caso. Após constatarem que os três corpos encontrados naquele dia eram da mesma família e foram assassinados da mesma forma, os investigadores levantaram a possibilidade do assassino ser uma pessoa que convivia com as vítimas. Essa possibilidade foi confirmada no mesmo dia do encontro dos corpos.

Jimmy alegou que matou o pai por conta de uma antiga mágoa e também pela herança de aproximadamente R$ 200 mil. A tia e a prima foram assassinadas porque as duas tinham parte no patrimônio. O publicitário pretendia receber e dividir o dinheiro com a dupla, que o ajudou na execução do assassinato.