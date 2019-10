Sargento do EB é presos suspeito de participar de latrocínio em Manaus

O suspeito deve ficar detidona base do Exército | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Manaus - O sargento do Exército Brasileiro (EB), Sidney Pinto Ferreira, de 30 anos, suspeito de envolvimento no latrocínio do empresário Yann Victor Fonseca Rios , de 21 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (18). O militar foi capturado por volta das 7h, em via pública no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Ele foi apresentado à imprensa na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oste de Manaus.

De acordo com delegado Demetrius Queiroz, adjunto da DERFD, o crime aconteceu no dia 29 de julho deste ano, na casa onde Yann morava, situada na rua Lacutã, bairro Dom Pedro.

Na ocasião, Paulo de Tássio de Souza Picanço, 28 , e Eduardo Souza da Costa, 24, que já foram presos em datas distintas pela equipe da DERFD, foram até o local e abordaram Yann e o cunhado dele, um jovem de 22 anos, no momento em que eles saiam da residência para trabalhar.



“No dia do crime, foi iniciada uma luta corporal entre as vítimas e os infratores. Eduardo efetuou disparos de arma de fogo em Yann e no cunhado. Em seguida empreendeu fuga junto com Paulo, subtraindo apenas uma pochete contendo R$ 900 em espécie. Yann foi atingido por dois tiros e acabou indo a óbito no local. Já o cunhado dele, que também foi alvejado, foi encaminhado a unidade hospitalar na capital”, relatou Queiroz.

Delegado Demetrius Queiroz, adjunto da DERFD | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Em relação ao envolvimento de Sidney no caso, Demetrius explicou que o sargento é amigo da dupla de infratores. “Por já ter trabalhado como segurança para a família da vítima, ele conhecia a rotina da casa e facilitou a ação criminosa, passando informações para Eduardo e Paulo, de que Yann estaria transportando uma quantia de R$ 20 mil. Apesar disso, Sidney não confessa o crime”, disse o delegado.

Prisão

A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 11 de outubro deste ano, pelo juiz Áldrin Henrique de Castro Rodrigues, da 10ª Vara Criminal e cumprida na manhã de hoje (sexta).

Procedimento

Sidney foi indiciado por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, ele será conduzido à base do Exército.

*Com informações da assessoria