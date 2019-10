Em Manaus, incêndio destrói uma residência no rio Piorini, Zona Norte

O fogo consumiu toda a residência | Foto: Reprodução

Manaus – Uma casa de madeira localizada em uma área de buritizal, foi consumida durante um incêndio na noite desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu por volta das 18h20 no ramal do Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

Segundo informação dos moradores repassadas aos agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o casal proprietário da casa não estava no local. Os vizinhos se assustarem com as chamas e acionaram os bombeiros.

“Nós fomos informados de um incêndio em residência de madeira em área de invasão, próximo a mata e enviamos uma viatura ao local. Não há registro de vítimas, apenas danos materiais”, disse o sargento Denis Wilson.

Vizinhos tentaram apagar as chamas com baldes de águas, mas não conseguiram, pois o fogo estava muito alto, conforme o relato de uma moradora.

“Eu estava fazendo a janta, e minha janela dá de frente para a casa da vizinha, quando eu vi, o fogo já estava alto. Me desesperei e pedi socorro então os vizinhos ajudaram. Quase que o fogo atingiu outra casa”, disse uma moradora.

A equipe do corpo de bombeiros controlou o sinistro que resultou em perda material total.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.