Adolescentes são apreendidos enquanto planejavam ataque a rivais no AM

Fonte Boa (AM) - Doze adolescentes, de 15 a 17 anos, foram apreendidos por policiais do 5º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município Fonte Boa (677 quilômetros de Manaus), na madrugada deste domingo (20).



Conforme o sargento PM Marcos Lopes, o grupo se preparava para um confronto com um grupo rival, no Centro do município.

Por volta de 2h, segundo o sargento, a equipe policial avistou os menores armados com facas e terçados. “Eles estavam preparados para brigar, mas conseguimos detê-los antes. Esse grupo já foi acusado de homicídio”, frisou o sargento.

De acordo com Marcos Lopes, os adolescentes foram encaminhados ao 55º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município. O Conselho Tutelar de Fonte Boa foi acionado. Após os procedimentos, o grupo deve ser liberado.