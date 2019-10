Polícia faz buscas por corpos de casal na invasão Monte Horebe

Manaus - Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas, neste domingo (20), por dois corpos na invasão Monte Horebe , no Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

Os corpos, segundo informações repassadas à polícia, seriam de um casal, e teriam sido jogados em um poço. Entretanto, até o momento, nada foi encontrado.

A casa do casal, segundo moradores da área, apresenta sinais de arrombamento. “ A entrada do imóvel está quebrada e, com isso, populares acreditam que a residência foi invadida. Esse casal, conforme as testemunhas, tem um filho de 4 anos, que também não foi encontrado. Moradores afirmam que ouviram o choro da criança durante a madrugada”, relatou um policial da 26ªCicom, que preferiu não se identificar.

O IML chegou a ser informado sobre a ocorrência, mas vai aguardar a equipe policial encontrar os corpos para poder ir ao local.

Areá vermelha

A invasão Monte Horebe é considerada uma área vermelha devido ao intenso tráfico de drogas. Criminosos da Família do Norte (FDN), facção que domina a invasão, imperam o medo nos moradores. Várias mortes já foram registradas na localidade.

Outro caso

Leilson de Souza Marinho, 35 anos, está desaparecido desde o mês passado . Segundo informações, ele foi levado à força de casa por membros de uma facção criminosa após ser acusado de estupro pela enteada.

O homem teria sido morto em um “tribunal do crime” e corpo enterrado em uma área da invasão. Na época, moradores acreditavam que a enteada, que teria denunciado Leilson aos traficantes, também tinha sido morta após os criminosos descobrirem que a ela tinha mentido. Entretanto, a garota foi encontrada dias depois, mas o homem segue desaparecido.