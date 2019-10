PM apreende 52 kg de maconha durante ação no Educandos

Manaus - Durante operação policial de combate ao tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, realizada na manhã deste domingo (20), por volta das 10h, policiais militares apreenderam 52 quilos maconha no beco Vista Alegre, localizado no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo o policial militar da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alexandre Nascimento de Andrade, no momento em que a guarnição policial desceu o beco Visto Alegre, área com grande incidência de tráfico de drogas, várias pessoas correram na direção do igarapé.

Após a fuga, os policiais realizaram buscas dentro de uma das casas em que os suspeitos estavam e encontraram, dentro de uma caixa de isopor e de uma mala preta, 52 pacotes de entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Duque de Caxias, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.