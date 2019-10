Integrante da FDN é fuzilado por membros do Comando Vermelho em Manaus

Manaus - Wendel Santana da Silva, de 20 anos, foi executado com nove tiros de fuzil, na madrugada desta segunda-feira (21), em frente ao apartamento que morava, localizado na rua Jamandi, no conjunto residencial Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

O sargento Heber, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a guarnição foi acionada, por volta das 3h30, para um tiroteio no conjunto.

Quando os PMs chegaram ao local encontraram Wendel morto. Informações obtidas pela polícia dão conta que a vítima foi abordada por três homens armados de fuzil e pistola.

Wendel foi atingido com três tiros no rosto, quatro no peito e dois nos ombros. Cápsulas de munições calibre 762 de fuzil foram encontradas próximo ao corpo.

Cápsulas de fuzil foram encontradas próximo ao corpo | Foto: Josemar Antunes

Segundo informações repassadas por testemunhas à polícia, os pistoleiros são membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Já Wendel era integrante da Família do Norte (FDN).

A família do jovem preferiu manter o silêncio em torno do crime. O corpo de Wendel foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A execução, segundo a polícia, deve estar relacionada a briga entre a FDN e o CV. A investigação será realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).