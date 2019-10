Mulher é presa com 10 quilos de drogas em Jutaí

cerca de 10 quilos de entorpecentes estavam com Jheyme | Foto: Divulgação

Manaus - Jheyme Vieira da Costa, de 24 anos, foi presa em flagrante na noite desse domingo (20), com 10 quilos de entorpecentes. A apreensão aconteceu por volta das 20h, no município de Jutaí, (distante 751 quilômetros em linha reta da capital).

A operação para prender a suspeita foi realizada pelos policiais militares da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), sob o comando do investigador Ailton Bispo, gestor da unidade policial.

Conforme o investigador, a equipe tinha informações que Jheyme transportava as substâncias em uma lancha que pegou em Tonantins (distante 865 quilômetros em linha reta da capital), com destino a Manaus. Durante a passagem no porto de Jutaí os oficiais interceptaram a embarcação.

“Durante revistas, encontramos em posse de Jheyme os entorpecentes. A infratora recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao prédio da delegacia para os procedimentos cabíveis. Em depoimento, ela delatou que os proprietários das drogas residem em Tonantins, por isso os procedimentos serão encaminhados para a 54ª DIP daquele município, que dará continuidade às investigações”, explicou.

A infratora foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela ficará sob custodia na unidade policial, à disposição da Justiça.