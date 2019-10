Após homicídios, PM diz que intensificou policiamento no Monte Horebe

Manaus - A Polícia Militar, por meio da Rocam, intensificou o policiamento ostensivo no conjunto residencial Viver Melhor e na invasão conhecida como Monte Horebe, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, nesta segunda-feira (21). As equipes estão nas ruas e a população pode ajudar com denúncias para checagem em tempo real por meio do telefone linha direta da Rocam: (92) 99280-7574.

As investigações em torno dos homicídios registrados no local estão a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil. Ao todo, três homicídios foram registrados na área, entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira.

Pela tarde, um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado enterrado na invasão Monte Horebe. O delegado Denis Pinho, da DEHS, esteva no local junto com os policiais militares do Cipcães, com apoio da cadela Fiona.

“Estivemos nos locais de crime desde as primeiras horas da manhã, ouvimos algumas testemunhas e, no local do homicídio da manhã de hoje, indicaram que haveria um corpo enterrado na área de mata da invasão. Os peritos encontraram sete perfurações na cabeça e corpo da vítima de calibre 380 milímetros, mesmo calibre utilizado nos outros três assassinatos”, informou o delegado.