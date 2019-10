Homem é baleado no braço ao ser abordado por criminoso, no Novo Aleixo

Manaus - Um homem de 36 anos foi alvejado com um tiro no braço direito, na noite de segunda-feira (21), no beco Itatins com a rua Gesta Filho, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a tentativa de homicídio foi registrada por volta das 21h50. A vítima foi abordada por um homem desconhecido, que efetuou o disparo.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, onde deu entrada por volta das 22h12.