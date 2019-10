Vídeo: preso homem com droga que abasteceria bocas de fumo em Manaus

Manaus - Sebastião Augusto Nascimento da Costa, de 24 anos, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas e apresentado durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (22), no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Com o jovem, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu 30 quilos de maconha tipo "skunk". Os entorpecentes estavam escondidos em uma casa no conjunto Jardim Versalles, bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste da capital. O material ilícito está avaliado em R$ 120 mil e seria distribuído nas bocas de fumo de Manaus.

A droga foi apreendida em um barco recreio | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, Sebastião Augusto foi preso após denúncia anônima nas proximidades de um supermercado na avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, também na Zona Centro-Oeste. O jovem estava sendo investigado há 15 dias.

"Essa droga seria negociada e distribuída nas bocas de fumo. Sebastião confessou à equipe policial que guardava o material, avaliado em R$ 120 mil, na casa dele. Ele não tem passagens pela polícia a princípio. A droga é da Colômbia e veio em um barco de recreio até Manaus. Os fornecedores e quem receberia o entorpecente estão com os nomes mantidos em sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações", explicou o delegado Paulo Mavignier.

Delegado Paulo Mavignier | Foto: Josemar Antunes

Em depoimento no Denarc, Sebastião assumiu que estava responsável pelo translado do material. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo