Denúncia: Feira Manaus Moderna transformada em ‘Cracolândia Manauara’?

Manaus - A rotina de comerciantes e clientes vem sendo modificada com o comércio de drogas dentro da Feira da Manaus Moderna, na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Um vídeo, em que é possível ver alguns segundos da rotina de pessoas ligadas ao tráfico, na feira, foi enviado ao Portal Em Tempo, nesta terça-feira (22), para denunciar o caso.

Segundo os feirantes, o espaço para vendas de peixes, carne, frutas, legumes e artesanatos da cultura local está dividindo as vendas com drogas.

"A Feira da Manaus Moderna está virando uma ‘cracolândia manauara’. Infelizmente, estamos convivendo com isso. Além das drogas, eles jogam baralho em forma de aposta e gera até discussões”, contou uma fonte anônima. Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação

Um feirante, que preferiu não se identificar, denunciou que com dívidas do jogo e drogas, algumas dessas pessoas acabam roubando para sobreviver do vício. “A orla do Porto de Manaus está tomada por usuários de drogas que fizeram do local moradias com construção de casebres. É necessário que a Segurança Pública resolva esse problema", apelou a fonte.

Vale lembrar que na área portuária e feira da cidade vários crimes de homicídios foram registrados pela polícia. Todos os crimes foram motivados por dívidas de drogas.

Nas proximidades da feira existem duas unidades policiais: o 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) são responsáveis por investigações e patrulhamento, respectivamente, na região.