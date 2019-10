Vídeo: Metrópole da região Norte sofre com a criminalidade

A história de Manaus está marcada com a violência nas ruas | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A maior metrópole da região Norte do país tem vivido com suas peculiaridades ao longo dos seus 350 anos. Assim como as grandes capitais, a Paris dos Trópicos também sofre com o crescimento demográfico de sua população, e, onde há muitas pessoas, também aumenta o índice da criminalidade.

Segurança na cidade

Crimes na capital são constantes | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Roubos e furtos na cidade são uma dura realidade, uma situação que o próprio manauara aprendeu a lidar. Quando os olhos se voltam ao passado, o conceito histórico mostra uma época bem diferente da qual todos enfrentamos hoje.

A cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa foi o primeiro presídio do Amazonas. Construída em 1904 para abrigar apenas 104 presos, um em cada cela, atualmente está desativa. Depois que, em 2017, apenas 20 presos ocupavam cada uma das celas. Foi nessa época em que a guerra entre facções saiu de dentro da cadeia e ultrapassou as muralhas do presídio, chegando à população.

A Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa já foi palco de muitos massacres | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Massacres na história

Nunca se viu tantas mortes em tão pouco tempo. Do lado de dentro dos presídios, há massacres entre facções. Do lado de fora, famílias dos detentos em desespero. Os criminosos fazem questão de causar o terror e desafiar as autoridades. Bandidos que não se intimidam nem pela luz do dia e tampouco pelas lentes de uma câmera.

Enquanto os manauaras sonham com um futuro diferente, a cidade segue a rotina de, quem sabe um dia, voltar à serenidade do passado.

