Mototaxista é assassinado a tiros no bairro Val Paraíso, Zona Leste

O corpo foi removido para o IML | Foto: Reprodução

Manaus - O mototaxista Raldi Lincoln Santos, de 28 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (22). O crime aconteceu por volta das 17h, na rua da Glória, bairro Val Paraíso, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas aos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Raldi teria feito uma corrida e ao chegar na rua da Glória, foi alvejado com tiros pelo garupa.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) compareceram ao local para colher mais detalhes que irão ajudar nas investigações.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia técnica e identificaram dois tiros no peito e um na cabeça. Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo.

Até o momento desta publicação a identidade do suspeito continuava desconhecida.