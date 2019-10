‘Criança’ é executado por criminosos em beco no Novo Aleixo

Manaus - O adolescente Silvanio Medeiros Azevedo, de 14 anos, conhecido como "Criança", foi executado a tiros , na madrugada desta quarta-feira (23), em um beco na rua B, esquina com a rua Perimetral, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

À polícia, testemunhas relataram que três homens chegaram a pé e efetuaram os disparos à queima-roupa contra Silvanio, que morreu na hora. O adolescente foi atingido com quatro tiros, sendo dois na cabeça e dois nas costas.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. A vítima, conforme moradores, era "aviãozinho" de traficantes da área.

No local, foi possível identificar a sigla “FDN” na parede de uma casa, em referência à facção criminosa Família do Norte. Para a polícia, o crime tem relação com acerto de contas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. Até o início da manhã, familiares da vítima ainda não tinham comparecido ao órgão. A polícia não informou se Silvanio era membro de alguma facção criminosa.

O caso, com características de execução motivado pelo tráfico de drogas, será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).