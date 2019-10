Vendedor de DVD é morto por adolescentes enquanto trabalhava em Manaus

Manaus - O autônomo Wesley Snay Batista Vieira, de 22 anos, foi morto com quatro tiros, na noite de terça-feira (22), enquanto trabalhava em uma banca de vendas de DVD's e CD's, na avenida Beira-Mar, no bairro Coroado 2, na Zona Leste da capital amazonense.



Segundo informações da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 19h30. Wesley foi abordado por dois adolescentes.

Wesley foi alvejado com quatro tiros. Ele foi socorrido por populares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Coroado, onde chegou morto.

Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai investigar o assassinato, Wesley já tinha sido preso pela Força Tática no dia 6 de outubro deste ano, com 600 gramas de maconha do tipo skunk.

Para a polícia, o crime foi motivado por dívidas do tráfico de drogas. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia e liberado aos familiares.