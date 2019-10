Vídeo: assaltante é preso após ameaçar idoso com terçado em Manaus

A vítima ainda foi agredida com um soco na boca | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Após registros de vários Boletins de Ocorrência (B.Os), a equipe de investigação do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP) conseguiu prender Lucas Vilaça Salles, de 22 anos, na tarde de terça-feira (22), pela pelo crime de roubo.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, Lucas em posse de um terçado roubou o celular de um idoso, de 64 anos, que estava em um ponto de ônibus, na avenida Governador José Lindoso, conhecida como "Avenida das Torres, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima ainda foi agredida com um soco na boca.

Lucas foi preso em flagrante | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"No levantamento criminal, identificamos que o crime era praticado por uma pessoa que se utiliza de um terçado para cometer os crimes, além de usar bonés com diferentes cores. Durante monitoramento, a equipe avistou Lucas correndo e acabou preso na abordagem policial. Minutos depois, o idoso compareceu na unidade policial para registrar o roubo", disse o delegado Henrique Brasil.

Parte dos objetos apreendidos com o assaltante | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A autoridade policial ressaltou, ainda, que Lucas tem uma residência oficial no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, mas também possui uma casa no bairro Parque Dez de Novembro, onde se escondia após praticar o roubo.

O material roubado das vítimas era revendido em lojas de assistência técnica. Para enganar a polícia, ele carregava na mochila um currículo profissional e materiais pessoais.

Em consulta ao Processo Judicial digital (Projudi), foi constatado que Lucas já havia sido preso em 2018 por tráfico de drogas no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). Lucas estava em liberdade provisória, onde deveria estar assinando mensalmente a sua presença junto ao Poder Judiciário.

Lucas estava em liberdade provisória | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Lucas foi autuado em flagrante por roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo