Casal é baleado por criminosos em moto na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um casal foi alvejado a tiros na noite de terça-feira (22), em frente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), na rua Ouro Preto, no bairro Coroado 2, na Zona Leste de Manaus.

O homem de 25 anos e a mulher de 22 anos foram surpreendidos por dois criminosos em uma motocicleta, modelo Honda/Bros, de cor vermelha, placa não identificada.

Na ação criminosa, o homem foi atingido com três tiros, sendo um na barriga, um na virilha e outro no braço direito. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, para os procedimentos de cirurgia.

Já a mulher foi atingida com um tiro na perna. Ela foi encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Coroado, nas proximidades do atentado.

A reportagem tentou obter informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas as direções das unidades não repassaram o estado clínico dos feridos.

A polícia suspeita que o atentado foi motivado por suposto envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas e, que os criminosos seriam também responsáveis pelo assassinato do vendedor ambulante Wesley Snay Batista Vieira, de 22 anos, morto com quatro tiros na noite do mesmo dia enquanto trabalhava.

Os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Imagens de câmeras de segurança nas proximidades dos crimes e depoimento de testemunhas devem ajudar nas investigações.