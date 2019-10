Cela é incendiada em Barreirinha após início de rebelião

A ação dos detentos foi contida pela equipe Força Tática do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Parintins, assim como efetuou o controle do fogo que já ameaçava o edifício da Delegacia de Polícia local. | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares de Barreirinha, a 331 quilômetros distante de Manaus, foram acionados, no início da noite desta terça-feira (22), para conter um princípio de rebelião em uma das celas do 42° Distrito Policial da cidade. A confusão foi iniciada por três detentos que atearam fogo na cela onde cumpriam pena.

A ação dos detentos foi contida pela equipe Força Tática do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Parintins, que também fez o controle do fogo que já ameaçava o edifício da Delegacia de Polícia local.

A Força Tática do 11º BPM, que estava de prontidão em Barreirinha mantendo a segurança das atividades do Tribunal do Júri da Comarca do município, foi solicitada pela Delegada do 42° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após tomar conhecimento da revolta, e por esta razão deverá permanecer na cidade durante o tempo necessário.

*Com informações da assessoria