Motorista de app finge sequestro em Manaus e acaba preso

O trote causou confusão durante a prisão | Foto: Divulgação

Manaus- Dois homens foram presos, na noite desta terça-feira (22), por falsa comunicação de crime, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Um deles é motorista de aplicativo.

Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam à ocorrência, relataram que, por volta das 21h, durante patrulhamento receberam comunicado do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informando que um motorista de aplicativo havia sido assaltado e que o mesmo estaria dentro do porta-mala do veiculo, um Fiat Palio Fire Economy, de placa OAH-1F** e cor vermelha.

Após a informação da localização da suposta vítima e do veículo, a equipe se deslocou até a área e conseguiu fazer a detenção de dois suspeitos. Ao serem detidos, os dois disseram que tudo não passara de uma brincadeira e que não tinham a intenção de causar qualquer problema. Um deles era o proprietário do veículo de aplicativo, um homem de 34 anos de idade.

Um grupo de colegas de aplicativo, preocupados com o destino do colega de profissão, quase agrediram os dois responsáveis e precisaram ser contidos pelos policiais. Os envolvidos foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram tomadas as providências para o caso.

*Com informações da assessoria