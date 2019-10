Chamado para a morte: Homem é executado na frente de casa, no Coroado

A perícia constatou três tiros na vítima | Foto: Reprodução

Manaus - Kleiton Monteiro Almeida, de 23 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (23), por volta das 16h30, em frente a sua residência localizada não beco Coreama, bairro Coroado 3, zona Leste da capital.

Conforme informações de testemunhas, dois, homens, ainda não identificados, chegaram ao local, bateram na porta e chamaram a vítima pelo nome, que ao atender, foi alvejada com tiros na cabeça.

De acordo com familiares, Kleiton estava recebendo ameaças e há duas semanas recebeu mensagens de áudio, com batidas de martelo, que indicavam que ele estava marcado para morrer.

Equipes da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estiveram no local e isolaram a área até a chegada da perícia. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC) realizaram a perícia o corpo e constataram a vítima foi atingida com três tiros na cabeça.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Kleiton tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e segundo informações dos vizinhos havia sido expulso de uma facção criminosa.