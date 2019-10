Homem é condenado a mais de cinco anos por roubo ocorrido em 2016

Suspeito Anderson Coelho Aguiar, de 28 anos | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Um mandado de prisão preventiva no nome de Anderson Coelho Aguiar, de 28 anos, foi cumprido na manhã desta terça-feira (22). A prisão ocorreu por volta das 11h, na rua Inglaterra, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

A operação para prender o suspeito foi realizada pelos policiais civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Pablo Geovanni, titular da unidade policial. A autoridade contou o mandado de prisão preventiva é em razão de sentença condenatória por roubo majorado, ocorrido em 2016. Além desse crime, em 2018 Anderson esteve envolvido em um roubo a uma distribuidora de água, situada na rua Iranduba, bairro São José, zona leste de Manaus.

A ação criminosa foi arquitetada por Anderson, que foi executada pela dupla Aslan de Farias Doroteu Paulino, de 20 anos, que está sendo procurado pela polícia, e Isaque Barbosa Bernardo, de 22 anos, que já foi preso. Durante o crime, Aslan e Isaque foram à distribuidora disfarçados de clientes, momento em que Isaque, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e levando do estabelecimento R$ 300 e um aparelho celular avaliado em R$ 2 mil.



“No decorrer das diligências em torno do caso, conseguimos prender Isaque no dia 7 de dezembro de 2018, que está cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Na época, em depoimento na unidade policial, o jovem confirmou a participação de Anderson no crime, como o autor intelectual do delito. Ainda durante as investigações, localizamos e prendemos o infrator”, explicou o delegado.

Anderson foi indiciado pela participação no roubo à distribuidora de água. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o homem será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.



Procurado

A autoridade policial relatou ainda, que Aslan de Farias, conhecido como “Neguinho” ou “Alazinho”, está sendo procurado pela polícia por participar da ação criminosa. Ele foi responsável por pilotar a motocicleta no momento do roubo.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização do suspeito, entrar em contato com as equipes do 9º DIP pelos números: (92) 99355-0055 ou 99450-9140.