Mulher é executada após desembarcar do carro no São Jorge

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada na noite desta na noite desta quarta-feira (23). O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Benjamim Lima, bairro São Jorge, zona Oeste da capital.

De acordo com informações dos moradores, repassadas aos policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher teria desembarcado de um veiculo, com características não informadas, quando foi alvejada pelos passageiros que estavam dentro do carro.

A vítima ainda recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local.

O capitão Roberto Vieira do Comando de Policiamento da Área - CPA Oeste foi o primeiro a chegar com a guarnição ao local e informou a equipe do Portal Em Tempo, que a vítima não foi reconhecida como moradora da região.

"Como a população não conhece a vítima e não viram o crime, a polícia civil vai ter procurar câmeras de segurança pelo local para identificar os autores do assassinato", disse.

O tenente Carlos Pequeno da 21ª Cicom, esteve na frente da operação, e acionou dos policias civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para apurarem mais detalhes sobre o crime que será investigado.

Os pms ainda encontraram na rua munições, aparentemente de revólveres calibres 40 e 380.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia do crime e após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).