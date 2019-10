Dupla é presa com arma, munições e máscaras de Halloween

Manaus - Após denúncia anônima, dois homens, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia foram presos na quarta-feira (23) com uma arma de fogo e diversas munições. As prisões ocorreram na comunidade Hollywood, situada no quilômetro 28, na BR-174, por policiais do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde após buscas no local denunciado, encontraram os materiais apreendidos.

Uma espingarda de calibre 36, dez munições do mesmo calibre intactas e sete deflagradas, dez munições intactas de calibre 20, nove munições calibre 28 intactas e uma munição do mesmo calibre deflagrada foram encontradas no local.



Ainda durante a ação foram apreendidos dois celulares, duas capas de colete balístico e duas máscaras de Halloween, que conforme informações de investigadores da Polícia Civil eram usadas em assaltos pela cidade. Após a prisão, os homens foram encaminhados ao 19° DIP, onde foram autuados por porte ilegal de armas de fogo e posse ilegal de munição.





