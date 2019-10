Dupla é presa em flagrante ao tentar vender carro roubado em Manaus

Manaus - Eduardo Edvan Nascimento Valério, de 20 anos foi preso e um jovem de 17 anos apreendido na noite dessa terça-feira (23), por tentar vender um veículo Volkswagen Saveiro, de cor preta na Feira Livre do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Após investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alegando possivelmente que o carro roubado seria negociado na Feira Livre do Jorge Teixeira, os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) se deslocaram para as mediações do local e aguardaram para realizar a abordagem no momento em que fosse negociado o veículo.

A tentativa de negociação do veículo roubado de modelo Volkswagen Saveiro aconteceu na Feira Livre do Jorge Teixeira | Foto: Divulgação

Segundo o titular da DERFV, Cícero Túlio, após isso um veículo Fiat Argo chegou ao local com mais três indivíduos dentro do automóvel. Conforme o policial, o carro também tinha restrição de roubo, porém estava com as placas clonadas.

“Durante a abordagem policial ocorreu um tiroteio com as pessoas que estavam dentro do Fiat Argo. Esses suspeitos conseguiram empreender fuga e no momento da abordagem os policiais tiveram êxito em capturar apenas o Eduardo e o menor de idade, que estava dirigindo o Saveiro”, comentou o delegado.

Eduardo deve responder por receptação, associação criminosa e corrupção de menores | Foto: Divulgação

Após a prisão, Eduardo foi encaminhado para a DERFV onde responderá pelo flagrante por receptação, associação criminosa e corrupção de menores. Enquanto o menor de idade foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde responderá pelo ato infracional análogo à receptação e associação criminosa.

“As informações que foram até então levantadas dão conta de que o menor de idade cede uma motocicleta, de titularidade dos pais, para que pessoas veiculadas à quadrilhas de roubos utilizem esse veículo para a prática de roubo de celulares, assalto a mercadinhos e outros delitos”, ressaltou Cícero.

Redução de roubos e furtos

De janeiro a setembro de 2019, a capital amazonense registrou queda de 29% no número de roubos de veículos. Neste ano foram registrados 1.757 casos, enquanto em 2018, no mesmo período, 2.475 ocorrências deste tipo foram contabilizadas.

Já os casos de furtos registrados neste ano foram 1.467, enquanto no ano passado, no mesmo período, foram 1.723. O número representa uma redução de 14,8% de furto de veículos em Manaus.

Com média de 205 veículos recuperados por mês, as ações das policias Civil e Militar resultaram na recuperação de 1.850 veículos roubados ou furtados, de janeiro a setembro de 2019. Os dados são da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM.