PM apreende sete armas e recupera seis veículos roubados

Manaus - Durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre quarta-feira (23) e a madrugada desta quinta-feira (24), sete armas de fogo foram retiradas de circulação e seis veículos foram recuperados em Manaus. Dez homens foram presos e três adolescentes apreendidos nas últimas 24 horas.

Posse ilegal de arma de fogo, roubo, furto, tráfico de drogas e violência doméstica foram os crimes que levaram à prisão dos infratores, em bairros de diversas zonas da capital amazonense.



Ainda durante as ações, seis celulares provenientes de roubo também foram recuperados, 36 trouxinhas de drogas e R$ 41 em espécie foram apreendidos.



Com três armas de fogo, um homem de 29 anos foi preso por militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O homem, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, foi preso com um revólver de calibre 38 na cintura, em via pública, na avenida Max Teixeira. Posteriormente, o detido informou a Polícia que um comparsa guardava outras armas em uma residência no bairro Fazendinha.



Após buscas no local informado, os policiais localizaram um revólver de calibre 38 e uma pistola calibre 40 de numeração suprimida com cinco munições intactas. O homem, que possui três passagens pela Polícia por roubo, foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.



No Petrópolis, zona sul, a Força Tática prendeu um homem de 27 anos também com uma de fogo na cintura. Durante a ação, o detido estava numa motocicleta com uma pistola de calibre 380 e cinco munições intactas.



Veículos recuperados

Quatro carro e duas motocicletas que foram roubados ou furtados foram recuperados.



Encontrados nos bairros Nossa Senhora de Fátima, Nova cidade, na zona norte, e João Paulo e Distrito Industrial 2, na zona leste da capital, os carros e as motocicletas recuperados foram encaminhados a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).



No Tancredo Neves, zona leste, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de cometerem roubos em um celta, que foi recuperado. Com o trio, a Polícia apreendeu seis celulares roubados e um simulacro de arma de fogo.





Com informações da assessoria*