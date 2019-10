Corpo de catador de latinhas é encontrado enterrado em cova rasa

Como o local era de difícil acesso, o cadáver precisou ser retirado do local por uma equipe do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Um corpo de homem, de aproximadamente 29 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24), enterrando em uma ribanceira nas imediações da Vila Emater, bairro de Jacarecica, em Maceió, capital de Alagoas.

Segundo informações policiais, o cadáver foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar em conjunto com familiares do catador de latinhas, José Marcos Ferreira Gonzaga, que está desaparecido desde o último sábado (19). A vítima estava enterrada em cova rasa e com apenas os pés e nádegas a amostra.

O delegado Antônio Henrique, da Delegacia de Homicídios, esteve no local e informou que na terça-feira, 22, a polícia judiciária recebeu informações de que havia um corpo enterrado na região. Contudo, apesar das buscas, nada foi encontrado.

“Inicialmente na terça-feira, chegou o informe de que existia um corpo nas redondezas, mas como não tínhamos elementos para a identificação do local, nós não conseguimos encontrá-lo. Hoje, com o aporte de novos informes e com o apoio da Polícia Militar, os familiares encontraram o corpo enterrado na ribanceira em uma cova rasa e com os pés aparecendo. A família não tem dúvidas de que seja ele, mas o corpo deverá passar pelos exames periciais para confirmar se realmente o corpo pertence a José Marcos”, informou o delegado à uma TV local.

Como o local era de difícil acesso, o cadáver precisou ser retirado do local por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o desenterrou e o deixou aos cuidados da Delegacia de Homicídios, PM, Instituto de Criminalística e IML.

Uma tia de José Marcos, identificada como Girlene Melo da Silva, contou que o catador de latinhas sumiu no sábado, 19, após um dia de trabalho. No dia seguinte, os familiares deram início as buscas após denúncias anônimas de que o corpo estaria enterrado em uma região da Vila Emater.

“Desde domingo que a gente anda. Fomos com a PM lá [Vila Emater] e não achamos nada. Ele vivia de reciclagem. Bebia e usada os ‘negocinhos’ [drogas] dele, mas não fazia mal a ninguém. Não sabemos se ele tinha algum desafeto. Ele tinha uma tatuagem com o rosto do filho no braço e o corpo também tem uma tatuagem no braço. É ele”, disse a tia de José Marcos.