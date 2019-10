Após ser esfaqueado, homem morre ao lado do Colégio Militar, no Centro

Manaus - Após ser esfaqueado, Robson da Silva Soares, de idade não divulgada, foi encontrado morto, no inicio da manhã deste sábado (26), na calçada ao lado do Colégio da Polícia Militar, localizado na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus.

De acordo com informações que testemunham repassaram à equipe de investigação da Polícia Civil, a vítima foi atacada em frente a um comércio e teria caminhado ferido até a área do colégio, onde não resistiu e morreu.

O corpo de Robson, foi encontrado por volta das 5h50, próximo a uma árvore, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A motivação e autoria do crime são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).