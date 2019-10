Dupla é presa com entorpecentes e R$ 329 em dinheiro

Dupla foi encaminhada para o 1°Distrito Integrado de Polícia (DIP). | Foto: Divulgação

Manaus - No início da madrugada deste sábado (26), a 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prendeu dois elementos com entorpecentes no famoso escadão do bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

A Polícia Militar informou que os dois elementos foram apreendidos em posse de 32 pinos de cocaína, duas trouxinhas de entorpecentes, um celular e R$ 329,00 reais.

A dupla foi conduzido ao 1°Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.