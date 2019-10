Embriagada, mulher é presa após matar companheiro com uma facada no AM

Tabatinga - Albertina Gregorio Ribeiro, de 49 anos, foi presa no inicio da noite de sábado (27), após matar o companheiro dela, Raimundo Mota da Silva, 59, com uma facada no tórax. O caso aconteceu na rua Madalena, bairro Novo Progresso, em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de distância de Manaus.

Testemunhas informaram que a suspeita chegou a pedir socorro e depois fugiu ensaguentada do local.

Uma equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para o local do crime e conseguiu capturar a suspeita na rua Santos do Dumont. Conforme a equipe policial, a mulher apresentava sinais de embriagues e estava com a roupa e pernas sujas de sangue.

A vítima foi antedida por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga, mas acabou não resistindo ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Moradores do município que conheciam o casal relataram a polícia que não seria a primeira vez que Albertina teria tentado contra a vida do companheiro.

A motivação do crime é desconhecida. No entanto, a suspeita da polícia é que houve um desentendimento entre o casal, após o consumo de álcool feito pela acusada.

Albertina Gregorio foi conduzida para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Tabatinga, para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.