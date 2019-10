PM detém dois infratores por roubo a uma drogaria no São José 1

Infratores tentando fugir do local em uma motocicleta Honda CB 150. | Foto: Divulgação

Manaus- Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária prenderam dois homens por roubo a uma drogaria no São José 1, na Zona Leste de Manaus. Os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam, por volta das 20h de sábado (26), a informação de que havia um assalto em andamento na Drogaria Farma Bem, na alameda Cosme Ferreira, sendo que várias pessoas teriam sido feitas reféns.

Os policiais foram até o local e encontram os infratores tentando fugir do local em uma motocicleta Honda CB 150, cor vermelha, de placa NOK 3F55. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos se desfizeram dos produtos do roubo. Eles foram alcançados pelos policiais na rua das Lages, no São José 1.

Feita a abordagem policial, com o suspeito Pedro Victor Sergidelo Feitosa foi encontrado um simulacro e uma balaclava. Pedro Victor também estava com uma tornozeleira eletrônica. O segundo infrator, Eduardo Lima de Araújo, 28, conduzia a motocicleta. Ambos foram levados ao 14° DIP para as providências cabíveis, onde foram reconhecidos pelas vítimas, sendo flagranteados pelo crime de roubo.