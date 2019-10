Membro de facção do Monte Horebe é preso em posse de armas

A arma de calibre 40 é de uso restrito da Polícia Militar. | Foto: Jakeline Xavier

Manaus - A Força Tática apresentou na tarde deste domingo (27) Jefferson da Silva Moldes, de 29 anos, por porte ilegal de arma. O homem foi preso no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus em posse de fuzil AK 47, duas pistolas (ponto 40 e ponto 380), dois revólveres (357 e 38), dois celulares e 68 munições. O mesmo já havia sido preso em junho deste ano com outros membro do Comando Vermelho (CV). A apresentação ocorreu em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Jefferson não quis falar com a imprensa. | Foto: Jakeline Xavier

A Força Tática confirmou que as armas podem ter sido usadas em ataques na invasão Monte Horebe, onde ocorre uma guerra entre as facções Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV). "Devido a imagens e vídeos que nós temos, em que eles (criminosos do CV) fazem menção deste armamento, tentando mostrar força, a gente acredita que essas armas, inclusive o fuzil, foram utilizadas em ataques na área da Zona Norte da Cidade", disse o sub-comandante da Força Tática, capitão Paulo Furtado.

A arma de calibre ponto 40, encontrada em posse de Jefferson, é de uso restrito da Polícia Militar. Entre as apreensões também estão armas de numeração suprimida, o que tornam o crime inafiançável. A Polícia Militar chegou até o infrator por meio de denúncia anônima recebida pelos meios de comunicação utilizados pela Força Tática.

A prisão faz parte da “Ação Hexágono”, da Operação Águia, que acrescentou na última quarta-feira (23), 220 policiais militares e 90 viaturas para reforçar a segurança pública na capital. A ação é uma resposta aos atos de grupos criminosos e se estenderá pelos próximos dias sem previsão de encerramento.

Na próxima terça-feira (29), uma nova coletiva de imprensa será realizada para apresentar os resultados finais da Operação Águia, que ocorre no bairro Viver Melhor e na invasão Monte Horebe.



Relembre o caso

Em junho, Jefferson foi um dos 14 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), presos no dia 6 de junho, na avenida Panamá, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Os envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, além de associação criminosa. Dez armas de fogo foram apreendidas com a quadrilha durante a ação policial.

Leia matéria sobre a primeira prisão: