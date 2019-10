Integrante do CV é executado em território da FDN, em Manaus

Manaus - Adriano Monteiro Bastos, de 27 anos, presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, morreu com um tiro na cabeça, na noite de domingo (27), após ser baleado no beco do Allium com a rua São Francisco, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 22h45, próximo ao residencial Jardim Paulista. Adriano foi surpreendido por dois homens desconhecidos, que ocupavam uma motocicleta, de características não identificadas.

O garupa efetuou dois disparos, e um dos tiros atingiu a testa da vítima. Os criminosos e o amigo da vítima fugiram. O local do crime é conhecido como boca de fumo e, conforme a polícia, é dominada por traficantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste, mas, por volta das 23h30, a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adriano estava em casa, na rua Cubiu, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, quando recebeu uma ligação telefônica de um amigo, que é ex-presidiário.

"Adriano foi atraído possivelmente por esse amigo até o bairro Aleixo e o motivo do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Já temos alguns nomes dos suspeitos, mas não vamos divulgar para não atrapalhar as investigações", disse o delegado Denis Pinho.

A reportagem esteve no local do crime e identificou a sigla da FDN, facção criminosa Família do Norte, pichada no muro de um terreno.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, Adriano era membro do CV. Ainda conforme a fonte, a vítima tinha costume roubar e vender drogas na área dominada por dois irmãos traficantes da FDN.

"O Adriano não estava mais morando no bairro depois que passou a ser integrante do CV. Mesmo assim, ele vinha para cá roubar e manter as vendas de drogas. Com isso, o Adriano já estava incomodando os traficantes da região", disse o morador.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde passou por exames de necropsia e, em seguida, foi liberado aos familiares para velório e sepultamento. A DEHS investiga o assassinato.