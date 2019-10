Vídeo: homem é preso por roubo à loja de carros em Manaus

Outros dois homens, que não aparecem nas imagens da câmera de segurança, também participam da ação criminosa | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O último suspeito de envolvimento em um assalto ocorrido em julho deste ano foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Samuel dos Santos Lima, de 20 anos, é apontado como o autor do tiro que atingiu a perna do proprietário do estabelecimento comercial.

O jovem estava foragido há três meses após o assalto a uma concessionária de veículos no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Ele foi preso quando visitava familiares no bairro Colônia Antônio Aleixo, na mesma zona.



O crime ocorreu no dia 3 de julho deste ano. Nas imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento, Samuel aparece anunciando o assalto junto com outro comparsa.

De acordo com a polícia, no dia do crime os suspeitos solicitaram uma corrida de um motorista por aplicativo, pararam na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao terminal de ônibus 5, e foram a pé até a concessionária de veículos onde anunciaram o assalto.

No momento da fuga, os quatro homens roubaram o carro de uma mulher que estava estacionado próximo ao estabelecimento.

