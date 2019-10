PM prende 18 pessoas e apreende mais de 10 armas de fogo

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 18 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, na capital. Além das prisões, as guarnições da PMAM também apreenderam 12 armas de fogo de diversos calibres, um simulacro, 85 munições, 378 porções de substância entorpecente, dois carregadores de pistola e três balanças de precisão, desde a noite da última sexta-feira (25), até a madrugada desta segunda (28).

Na manhã de sábado (26), policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram a prisão dois homens, um de 27 anos e outro de 21 anos, durante o patrulhamento de rotina da guarnição. Segundo relatos de vítimas, os dois suspeitos estavam armados, fazendo arrastão nas ruas do bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Os policiais localizaram os infratores na alameda Cosme Ferreira e apreenderam com eles um simulacro de arma de fogo. A dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após denúncias anônimas, na tarde do domingo (27), policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 27 anos com cinco armas de fogo. A prisão ocorreu na rua Treze de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade. Com o infrator, os policiais apreenderam um fuzil modelo AK-47, uma pistola calibre 380, uma pistola PT40, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 357. O suspeito foi flagranteado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado, junto com o armamento, ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil.

Já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 23 anos na Rua da Conquista, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. Após abordagem, o policiais apreenderam uma pistola PT40 com 13 munições intactas, 75 trouxinhas de maconha e 74 trouxinhas de cocaína. O infrator e o material apreendido foram apresentados no 1° DIP.

Veículos recuperados

Quatro veículos com restrição de roubo e furto também foram recuperados pela PM durante o fim de semana. As motocicletas e o carro recuperados pelos policiais militares foram localizados nos bairros Novo Aleixo, Terra Nova, Armando Mendes e Nova Cidade, todos na zona norte de Manaus.

*Com informações da assessoria