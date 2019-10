Partida de futebol termina em briga de facções e homem desaparecido

Polícia tem auxílio da cadela Ronda nas buscas pelo possível corpo | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Após denúncias anônimas que um homem havia sido enterrado em uma área de mata, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) iniciaram buscas na manhã de segunda-feira (28) no local, situado na rua Esperança, comunidade Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o sumiço do homem aconteceu após uma briga entre dois times de futebol amador, na tarde de sábado (26), em um campo de futebol da comunidade, na rua 26 de Agosto.

"Recebemos duas denúncias anônimas que um homem foi enterrado na área de floresta da comunidade. A primeira delação ocorreu por volta das 6h e outra às 9h30. Segundo alguns moradores, houve uma briga entre dois times de futebol, e um dos jogadores foi sequestrado por membros de uma facção criminosa que atua na área. Até o momento, ainda não temos a motivação e se realmente essa denúncia procede", disse um sargento da Polícia Militar.

Para ajudar nas buscas, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães) foi acionada para realizar uma varredura na região com auxílio da cadela Ronda. Os policiais percorrem várias áreas acidentadas. Durante a procura, duas covas abertas foram achadas, mas sem presença de cadáver.

Polícia recebeu duas denúncias anônimas informando sobre um corpo enterrado | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Ao Portal Em Tempo, Almah Zacarias, que atua há quase três meses como presidente da comunidade, desmentiu o sumiço de uma pessoa após a briga entre as equipes Ajax e RB Três Riacho Doce, times que disputam a semifinal do campeonato da comunidade.

Segundo ele, a confusão aconteceu envolvendo o árbitro da partida e não entre jogadores amadores. O jogo foi interrompido com a vitória do Ajax por 2 a 1.

“Por conta dos jogos acirrados, os jogadores das acabam se desentendo nessa reta final de torneio. No último sábado (26), o árbitro da partida entre Ajax e RB Três Riacho Doce, válido pela semifinal da competição, acabou sendo alvo de uma confusão, mas nada que comprometesse a integridade física de algum competidor ou do árbitro. Se alguém passou algo para polícia, passou errado sem conhecer a verdadeira história do desentendimento. Apesar de existir essa rivalidade no campo de jogo, aqui todos se conhecem e mantêm amizade fora das quatro linhas”, esclareceu Almah.

Moradores temem serem identificados e punidos pelos traficantes | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

No Campo do Neyzinho e nos muros das casas são notórios pichações com a sigla FDN, em referência à facção criminosa Família do Norte.

“Se tem membro de facção nas equipes de futebol da comunidade, eu desconheço. Mas se existe, quero dizer que não tenho nada contra e nem compactuo com o crime. A comunidade não é minha, eu apenas administro em prol da comunidade. O Riacho Doce 2 é de todos e todos devem se respeitar”, finalizou o presidente da comunidade.

A reportagem esteve acompanhando os policiais em alguns pontos denunciados. Em um dos locais, um morador precisou deixar a casa com sua família após ameaças de traficantes. No local, um casebre, segundo a denúncia de moradores, serve como "Tribunal do Crime".

Objetos, que possivelmente são utilizados para torturar vítimas, foram identificados em alguns casebres abandonados | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Também foi encontrada no lugar uma cadeira com fios elétricos, com indicativos de ser usada para torturar as vítimas. Conforme informações de moradores, o espaço localizado numa área de barranco serve como monitoramento dos traficantes da área, com intuito de avistar a presença de policiais.

Até a publicação dessa matéria, o possível corpo enterrado não havia sido encontrado pelas equipes policiais.