Adolescente é apreendida pela polícia após matar suspeito de estupro

Uma menina de 13 anos foi apreendida pela polícia após esfaquear e matar um homem de 31 que a estuprou na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia . Segundo Boletim de Ocorrência, dois rapazes deram carona para a menina de 13 anos, uma irmã e uma prima dela até a casa de um dos parentes deles. No local, a irmã mais velha da menina foi até o quarto com um dos rapazes e a prima dela saiu para carregar o celular, deixando a garota e um homem de 31 anos sozinhos.

A menina teria cochilado e acordado com o homem passando a mão nos seios e tentando abrir a calça dela. Ela reagiu pedindo que ele parasse e ele saiu da sala. A garota, então, pegou uma faca e uma toalha com água sanitária, se dirigiu até o suspeito e o esfaqueou no pescoço.

Os outros ocupantes da casa ouviram o barulho e encontraram a menina no quarto com o rapaz, que já estava em óbito. Eles impediram que a menina fugisse e acionaram a polícia. Todos foram levados à Unidade Integrada de Segurança do estado.