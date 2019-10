'Zé Roberto da Compensa' pode voltar para presídio do Amazonas

Manaus - O presidiário José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como "Zé Roberto da Compensa", "Mano Z" e dentre outros apelidos pode voltar em novembro deste ano, para o sistema penitenciário amazonense, devido uma expiração do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, ele cumpre pena na penitenciária federal de Campo Grande (MS).

Conforme informações de um documento enviado a 2ª Vara Federal Criminal de Manaus, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal comunicou ao juiz federal Leonardo Araújo de Miranda Fernandes, que o prazo de permanência do preso 'Zé Roberto', no sistema penitenciário federal expira na data de 29 de novembro deste ano.

De acordo com informações do processo de número 0229015-25.2012.8.04.0001 do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a defesa do detento e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) desde o dia 27 de setembro deste ano tinham cinco dias para falar sobre a situação de "Zé Roberto" no sistema penitenciário, no entanto a promotoria do Estado não se pronunciou no prazo estipulado pela Justiça.

Por telefone, a advogada Kelli Cristiane Aparecida Hilário, da defesa de Zé Roberto confirmou que o prazo de cinco dias já esgotou, mas que a expiração do prazo de permanência no sistema penitenciário federal ficará a cargo do juiz amazonense. "Iremos recorrer até o final de todas as decisões sobre esse caso", afirma a jurista.

Informações

O documento encaminhado para a justiça federal amazonense revela que "Zé Roberto" foi incluído em 2013 no presídio de Catanduvas (PR), sendo devolvido ao Amazonas no dia 6 de março de 2014. No dia 20 de novembro de 2015, a Superintendência da Polícia Federal pediu a inclusão dele e de outros criminosos no sistema penitenciário, por meio da Operação La Muralla, que interceptou telefones da facção criminosa Família do Norte (FDN), a qual o detento é o líder.

Segundo o Ministério de Segurança e Justiça, Zé Robert foi acusado pela Polícia Civil do Pará de ser o mandante do tráfico no Amazonas e Pará, tendo como braço direito o traficante paraense Jocicley Braga de Moura, o "Dote". O documento remetido a Justiça Federal revela que os dois são apontados como um dos principais fornecedores de drogas no Brasil e com fortes relações com narcotraficantes da Colômbia. Zé Roberto é apontado como liderança dentro do sistema penitenciário estadual de origem, tendo liderado rebeliões no estado do Amazonas, o que motivou a transferência para o Sistema Penitenciário Federal de Mato Grosso.

Visitas

"Zé Roberto" recebeu 14 visitas virtuais e em parlatório e 42 atendimentos com advogados. Em julho de 2018 foi registrado que José Roberto teve crise nervosa e sofre de surto psiquiátrico no sistema penitenciário federal.

Apelidos

O documento enviado a Justiça Federal revela que José Roberto é conhecido no submundo do crime como Barão do Pó, Pertubado, Pertuba, Doido, Messi, Romário, Número 1, Tsunami e Paizão.