Perito afirma que delegado Sotero estava ‘caçando’ o advogado Wilson

Acusação apresentou parte do laudo técnico que compõe o processo referente ao homicídio triplamente qualificado do advogado Wilson Justo Filho | Foto: Divulgação

Manaus - O assistente técnico, perito criminal Ricardo Molina, afirmou durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28), que o delegado de Polícia Civil Gustavo Sotero estava ‘caçando’ o advogado Wilson Justo Filho quando disparou contra a vítima na madrugada do dia 25 de novembro de 2017, nas dependências de uma casa noturna na Zona Oeste de Manaus.

Ao apresentar parte do laudo técnico, que compõe o processo referente ao homicídio triplamente qualificado do advogado Wilson Justo Filho, cujo julgamento ocorrerá nesta terça-feira (29), no Tribunal do Júri, Molina afirmou que a reação do advogado contra o delegado se deu porque Sotero estava olhando fixamente para a esposa de Wilson, Fabíola Rodrigues.

“Wilson deu um soco nele e o delegado teve uma reação imediata e em apenas um segundo, o Sotero saca a arma e atira, não chama para conversar ou dar voz de prisão e o Wilson está há mais de um metro de distância dele, então não há nenhum ataque. Isso é uma fantasia da defesa. O Wilson levanta o braço em posição de defesa. Quem atacou com a arma foi o Sotero e daí pra frente, ele começa uma verdadeira caça ao Wilson e sai atrás querendo acertar ele de uma forma tão 'doidivana', que ele acerta mais outras duas pessoas que nada tinham a ver com o caso e depois vai na mureta e só não dá o tiro de misericórdia porque a arma dele travou”, afirmou Molina.

Molina foi contratado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM). Ele esteve pessoalmente na casa noturna para analisar o espaço e periciar as imagens. Molina disse que ficou impressionado com o farto volume de provas.

“O material é muito rico. A casa noturna tinha câmera para todo lado. Não dá para saber o que não aconteceu, o que a gente tem dúvida numa câmera, a gente vai e tira na outra, tá tudo lá”, destacou.

Gustavo Sotero começa a ser julgado nesta terça-feira (29) | Foto: Divulgação

O conselheiro federal da Ordem, Anielo Aufiero, explicou que a OAB está há dois anos legalmente habilitada como assistente da acusação, uma vez que a vítima era um inscrito da seccional do Amazonas. “Desde a fase do inquérito policial, o caso estava sendo acompanhado pela Procuradoria de Prerrogativas da OAB-AM. Isso é perfeitamente legítimo, seja como assistente da acusação ou de defesa”, afirmou.



Além de Molina, participaram da coletiva a esposa de Wilson, Fabíola Rodrigues que ficou emocionada durante toda a apresentação das imagens, as duas vítimas atingidas pelos disparos de Sotero, Yuri José Paiva e Maurício Carvalho, ambos preferiram não se manifestar durante a coletiva. Os advogados de defesa, Leonardo Assis, Catharina Estrella e Josemar Berçot, além da procuradora-geral de Prerrogativas da OAB-AM, Adriane Magalhães, também acompanharam a entrevista e a apresentação do laudo.

Defesa de Sotero

A equipe de defesa do delegado Gustavo Sotero também reuniu a imprensa na tarde de hoje (segunda-feira). O advogado Claudio Dalledone Junior confrontou a análise feita pelo perito Ricardo Molina e reforçou que houve legitima defesa de seu cliente.

"Não existe nada de execução, o que existiu foi um confronto e quem sempre tomou a decisão de atacar, infelizmente, foi o Wilson Justo. Dois homens da lei se cruzam e tem uma controvérsia, um estaria olhando a mulher do outro. O que seria adequado? O Justo chamar o segurança, mas ele optou em dar um violento soco no rosto de Sotero e mesmo depois do meu cliente se identificar como delegado continua sendo atacado, Wilson tentar tirar a arma de um policial. Não existe nada de fuga, quem tinha o poder de fogo naquele momento era Sotero, por que ele recua? Porque o outro o ataca de uma forma clara e evidente. Isso justifica todo o esforço da defesa de trazer o fonoaudiólogo Ricardo Molina e trazer o que há de mais luxuoso juridicamente para tentar incriminar homem, que infelizmente, matou para não morrer", destaca Dalledone.

Um vídeo com projeções em 3D deve ser utilizado pela defesa durante o julgamento para fortalecer o argumento de legítima defesa.

O júri

O julgamento está marcado para iniciar às 9h desta terça-feira (29), onde será realizada a abertura da sessão com o sorteio dos jurados e na sequência: oitiva das vítimas, das testemunhas de acusação e das que forem em comum com as de defesa.

Na quarta (30), a partir das 9h, serão realizadas as oitivas das testemunhas de defesa, dos assistentes técnicos da acusação e da defesa.

No dia 31 de outubro às 9h, serão realizados o interrogatório do acusado, os debates, a quesitação e prolatação da sentença.