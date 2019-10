Motorista de aplicativo é morto em frente da própria casa, em Manaus

Manaus - O motorista de transporte por aplicativo Daniel Maciel de Souza, de 23 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (28), no bairro São José 2, na Zona Leste da capital amazonense.

O crime aconteceu por volta das 22h15, na rua Ararira (antiga rua 15). Daniel estava em casa, esperando o jantar, quando foi chamado por uma pessoa.

Ao chegar na frente de casa, Daniel foi alvejado com quatro tiros, sendo dois no tórax e dois nas costas. O autor do crime fugiu sem ser identificado.

Após o crime, Daniel foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, onde morreu minutos depois.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no local do crime e conversou com a avó da esposa da vítima. Entretanto, a idosa de 66 anos declarou desconhecer o motivo do assassinato e preferiu não dar mais detalhes sobre o caso.

O criminoso chamou pela vítima e a matou | Foto: Josemar Antunes

"Estamos muito abalados. Daniel estava esperando a esposa aprontar a janta na sala. Ele saiu para atender uma pessoa, que não sabemos quem é. Logo depois escutamos tiros e o encontramos caído. Lamento não poder dar mais detalhes sobre o caso", disse a idosa.

Daniel deixa esposa e um filho de pouco mais de um ano de idade. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que imagens do circuito de câmeras de segurança devem ajudar na elucidação do assassinato.