Força Tática apreende 134 kg de drogas em casa no Jorge Teixeira

Manaus - Após denúncias anônimas, a equipe da Força Tática apreendeu 134 quilos de drogas na noite de segunda-feira (28), entre cocaína, oxi e maconha. O fato aconteceu por volta das 21h45, na rua das Guardenias, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ninguém foi preso.

De acordo com o major Igor Reis, comandante da Força Tática, o denunciante relatou pela linha direta (92) 99428-4400, que um homem de nacionalidade colombiana estava guardando e revendendo drogas em uma casa no Jorge Teixeira.

"As equipes se deslocaram para o local, mas o dono da droga conseguiu fugir e só apreendemos os 134kg de entorpecentes”, disse o major Igor Reis.

A equipe da Força Tática ainda apreendeu documentos pessoais do homem que chegou em Manaus há cerca de dois dias.

A documentação e os entorpecentes foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Outra prisão

Ainda na noite de segunda-feira (28), dois homens, suspeitos de cometer assaltos, foram presos no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Com a dupla, os policiais militares da Força Tática apreenderam um revólver calibre 38 com munições intactas, além de uma mochila com cinco celulares e um notebook.

Após contato com as vítimas, a ocorrência foi registrada no 6° DIP, para os procedimentos legais.