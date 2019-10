Em Manaus, dupla tenta roubar moto e recebe 'carinho' da população

O homem foi levado ao hospital para receber tratamento | Foto: Divulgação

Na tarde da última segunda-feira (28), um assalto frustrado acabou em linchamento. Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, tentaram roubar uma motocicleta. No entanto, por não conseguirem, tentaram fugir do local, localizado na rua J, do bairro São José, Zona Leste de Manaus, e um acabou agredido.

Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam a informação enquanto realizavam patrulhamento e, ao chegarem no local, foram avisados de que um dos suspeitos havia sido alcançado pela população e estaria sendo linchado. Ao chegarem ao homem, identificaram que ele devia ter em torno de 40 anos e estava com ferimentos por conta das agressões.

Depois de ter a prisão decretada, o suspeito foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por exames e, em seguida, foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. O outro suspeito não foi localizado.